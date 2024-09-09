شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون الجديد قد يستخدم تقنية شريحة Arm للذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن جهاز أبل يفتح أحدث علامة تبويب جديدة لجهاز آيفون بشريحة A18، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها في حدث يوم الاثنين، وقد تم تطويرها باستخدام SoftBank الذي يفتح أحدث تصميم لشريحة V9 المملوكة لشركة Arm، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

من المقرر أن تستضيف شركة آبل حدث الخريف الخاص بها في 9 سبتمبر في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، حيث من المرجح أن تكشف النقاب عن سلسلة من أجهزة آيفون الجديدة وتحديثات للأجهزة والتطبيقات الأخرى.

وقعت شركة آبل صفقة مع Arm في سبتمبر من العام الماضي "تمتد إلى ما بعد عام 2040" في تعزيز لشركة Arm لتكنولوجيا الرقائق.

وكانت شركة Arm قد قالت في شهر يوليو الماضي إن شريحة V9 الخاصة بها تمثل 50% من إيرادات الهواتف الذكية.

تمتلك شركة Arm الملكية الفكرية وراء هندسة الحوسبة لمعظم الهواتف الذكية في العالم، والتي ترخصها لشركة آبل والعديد من الشركات الأخرى.

تستخدم شركة آبل تقنية Arm في عملية تصميم شرائحها المخصصة لأجهزة آيفون وآيباد وماك.

تتمتع الشركتان بتاريخ طويل – كانت شركة آبل واحدة من الشركات الأولى التي شاركت في تأسيس الشركة في عام 1990، قبل إطلاق حاسوبها المحمول “نيوتن” في عام 1993، والذي استخدم شريحة معالج تعتمد على الذراع.

فشل جهاز نيوتن، لكن شركة آرم أصبحت هي المهيمنة في رقائق الهاتف المحمول بسبب استهلاكها المنخفض للطاقة، مما يساعد البطاريات على الاستمرار لفترة أطول.