تكنولوجيا: جهاز Red Magic Gaming Pro اللوحي مع إصدار 3D Explorer

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم بشكل رسمي جهاز الألعاب اللوحي Red Magic Gaming Pro مع إصدار 3D Explorer، على أن يتميز Red Magic Gaming Pro بتصميم شفاف.

يتميز جهاز Red Magic Gaming Pro بحجم شاشة 10.9 إنش، بجودة عرض 2.8K، ومعدل تحديث 144Hz، بينما ينطلق إصدار 3D Explorer بحجم شاشة 12.1 إنش، بمعدل تحديث 144Hz، مع دعم التبديل بين 2D و3D.

وينطلق جهاز Red Magic Gaming اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading، بينما يأتي 3D Explorer برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وتأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0، كما يضم إصدار 3D أنابيب حرارية ثلاثية الأبعاد، مع سبائك مدمجة أسفل الشاشة لتبديد الحرارة، كما يضم Red Magic بطارية بقدرة 10100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويختلف 3D Explorer في دعم الشحن السريع بقدرة 66W كما يتوافق في الإتصال مع شبكات 5G.

كما يضم Red Magic Gaming Pro كاميرة خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، بينما يأتي إصدار 3D Explorer بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

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