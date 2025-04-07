وجه تحالف “تأسيس”، نداءً عاجلاً إلى سكان مدينة الفاشر، خاصة العائلات، الأطفال، وكبار السن، بمغادرة المدينة فوراً إلى مناطق أكثر أماناً حفاظاً على أرواحهم.

وحذر التحالف في بيان، السكان من الاستماع للأصوات الساعية لاستغلالهم كدروع بشرية، مناشداً المواطنين باتخاذ قرار الخروج من المدينة في ظل عدم وجود أي ضمانات أمنية داخلها. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف “تأسيس” يوجه نداءً عاجلاً إلى سكان الفاشر بمغادرة المدينة فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.