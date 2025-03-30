تفاجأ شاب سوداني, مقيم بالمملكة العربية السعودية, برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وهو يؤدي مناسك العمرة وسط حراسة مشددة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني, قام بتصوير مقطع فيديو لنفسه وهو يؤدي العمرة, ليتفاجأ برئيس مجلس السيادة وهو يدخل وسط إجراءات أمنية مشددة. الشاب وبعد ابتعاده عن موكب “البرهان”, وتنفيذه لتعليمات, الشرطة, أثار ضحكات المتابعين بهتافه لقائد الجيش أمام الكعبة المشرفة أثناء مروره بجانبه (يا كاهن) وزاد (يا بطل) وسط ابتسامة رئيس مجلس السيادة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يهتف لقائد الجيش “البرهان” أمام الكعبة المشرفة (يا كاهن) أثناء مروره بجانبه في العمرة ويثير ضحكات المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.