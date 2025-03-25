ختام أعمال ورشة العنف المبني علي النوع الإجتماعي في حالات الطوارئ بالفاشر

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أختتمت أمس بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أعمال الورشة التدريبية حول العنف المبني علي النوع الإجتماعي في حالات الطوارئ ” ، والتي نظمتها منظمة صندوق إعانة المرضي (PHF) بالتنسيق مع إدارة الصحة النفسية والإدمان بوزارة الصحة بالولاية. لعدد (ثلاثين) دارسا ودارسة ، من مقدمي خدمات العنف المبني علي النوع الإجتماعي من فئات متنوعة شملت ، الإختصاصين النفسيين والاجتماعيين ، والاطباء ، والمبادرين ، والناشطين في مجال العنف النوعي ، علاوة علي قادة المجتمع ، وممثلي مراكز إيواء النازحين بالفاشر، وذلك بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). إختتمت أعمالها الاثنين.
وتعهد مدير المشروعات بصندوق إعانة المرضي الدكتور أحمداي أحمد عزو ، بإستمرار الصندوق في تقديم الخدمات الإنسانية للمحتاجين بالولاية ، وأشاد بالتنسيق المحكم ، والتعاون الكبير بين وزارة الصحة ، وصندوق إعانة المرضي بجانب الدعم المستمر من صندوق الأمم المتحدة للسكان مما مكنهم من تنفيذ تلك الورشة ، والتي وصفها بأهم الأنشطة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها الولاية ، وحوجة المجتمع الماسة لها.
من جهته أشاد مدير إدارة الصحة النفسية والإدمان بوزارة الصحة بالولاية الحاج محمد أحمد عبد الله بالدعم الكبير المقدم من قبل منظمتي صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وصندوق إعانة المرضى الكويتي للوزارة .
ولفت أن الورشة تناولت مواضيع شتي في مجالات الدعم النفسي ، والاسعاف النفسي الاولي واهدافه واهميته ، كما تناولت التعريف بالعنف المبني علي النوع الإجتماعي وانواعه واسبابه ومدي تأثيره علي الافراد والمجتمعات وكيفية التعافي منه.
فيما اكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ، نهي عبد الجبار عبد الله ، مستشارة العنف النوعي ، إستمرار دعم الصندوق لبرامج وأنشطة وزارة الصحة.مشيدة بجهود الشركاء في مجال الحماية وتقليل مخاطر العنف والانتهاكات التي تزداد بصورة كبيرة في حالات الحروب والنزاعات.
في ذات السياق أوضحت ممثلة قسم العنف المبني علي النوع الإجتماعي بصندوق إعانة المرضي السيستر حكمة إدريس البناني ، أن برنامج الحماية بالصندوق يهدف الي تدريب وتأهيل الكوادر ورفع مقدراتهم بالإضافة إلى تمليكهم المهارات اللازمة في مجال “الإسعاف النفسي الاولي” حتي يتمكنوا من مساعدة أنفسهم ومساعدة الاخرين ، خاصة في ظل الطوارئ والاوضاع الراهنة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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