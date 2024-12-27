رئيس المقاومة الشعبية بحلفا يعلن عن برامج قانونية وتدريب متقدم على السلاح لمستنفري معسكر الكرامة (٣)

قال رئيس الاستنفار والمقاومة الشعبية بوحدة حلفا بالولاية الشمالية العميد (م) سليمان محمد سليمان لدى مخاطبته معسكر الكرامة (3) أن ما يميز هذه الدفعة الانضباط في التدريب العسكري للبيادة، مشيدا بجهود ضباط وضباط صف ومعلمي اللواء 76 مشاة بحلفا لأدائهم المتفرد في التدريب، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون وفق الخطة الموضوعة لمعسكر الكرامة الحالي، مشيرا الى أنه بجانب التدريب العسكري المتقدم في السلاح هناك برامج قانونية وثقافية وفنية، مبينا أن المقاومة في وحدة حلفا قامت بتدريب أعداد مقدرة من المستنفرين على مستوى امتداد وحدة حلفا، قائلا “إن مركب المقاومة تسع الجميع وأن معسكرات الاستنفار مفتوحة “لكل شاب قادر على حمل السلاح.