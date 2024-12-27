قال رئيس الاستنفار والمقاومة الشعبية بوحدة حلفا بالولاية الشمالية العميد (م) سليمان محمد سليمان لدى مخاطبته معسكر الكرامة (3) أن ما يميز هذه الدفعة الانضباط في التدريب العسكري للبيادة، مشيدا بجهود ضباط وضباط صف ومعلمي اللواء 76 مشاة بحلفا لأدائهم المتفرد في التدريب، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون وفق الخطة الموضوعة لمعسكر الكرامة الحالي، مشيرا الى أنه بجانب التدريب العسكري المتقدم في السلاح هناك برامج قانونية وثقافية وفنية، مبينا أن المقاومة في وحدة حلفا قامت بتدريب أعداد مقدرة من المستنفرين على مستوى امتداد وحدة حلفا، قائلا “إن مركب المقاومة تسع الجميع وأن معسكرات الاستنفار مفتوحة “لكل شاب قادر على حمل السلاح.
وأضاف النقيب منتصر جمال محمد أحمد قائد معسكر الكرامة (3) أن قوام هذه الدفعة 580 مستنفر يضم الشباب والشابات، مشيرا إلى انتهاء مرحلة التدريب الميداني الأساسي للبيادة وأن المرحلة القادمة ستبدأ في مطلع الاسبوع القادم في مجال تدريب فك وتركيب السلاح، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تتمتع بالانضباط التام في الأداء والحماس الكبير، مؤكدا جاهزيتهم في تدريب كل من يأنس المشاركة في حمل السلاح للدفاع عن وطنه وعرضه ويكون سندا قويا للقوات المسلحة في معركة الكرامة.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاومة الشعبية بحلفا يعلن عن برامج قانونية وتدريب متقدم على السلاح لمستنفري معسكر الكرامة (٣) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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