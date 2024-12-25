التحالف الديمقراطي للعدالة الأجتماعية ..بيان تهنئة باعياد الكريسماس

التحالف الديمقراطي للعدالة الأجتماعية
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسره ،،،
“بشرى أن لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب”، وكما قال القرآن الكريم “إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ “.صدق الله العظيم”
حذيفه عبدالله
الناطق الرسمي
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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