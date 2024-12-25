التحالف الديمقراطي للعدالة الأجتماعية بيان تهنئة باعياد الكريسماس المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسره ،،، يهنئ التحالف الديمقراطي للعدالة الأجتماعية عموم المسيحيين في السودان باعياد الكريسماس المجيد ؛و يتمني لهم عيد مزدان بأطيب الأمنيات و مليء بالفرح و ممارسة احتفاليتهم في وطن يحترم التنوع و يمكن جميع السودانين بمختلف تنوعهم وتعددهم من ممارسة حياتهم في بيئة أمنه. تاتي أعياد الكريسماس في هذا العام وبلادنا تشهد ظروفآ بالغت التعقيدات وحربآ تضرر منها جميع السودانيين لم تكن الكنيسة و مقدساتها بمعزل عن ذالك ؛لكننا نقول لكم كما قال الكتاب المقدس “بشرى أن لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب”، وكما قال القرآن الكريم “إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ “.صدق الله العظيم” ونحن نقترب ببعد يومًا واحد من اعياد الميلاد ندعو السودانيين الي مقاربة كافة قضايانا المتصلة بكل مناح حياتنا وسلوكنا وعلاقاتنا الإنسانية والسياسية والإجتماعية بروحية ميلادية، تراحمآ ومحبة وتواضعاً وتسامحاً ومصالحة ومصارحة، وعطاء وتضحية وتواصلاً لا ينقطع من أجل الإنسان ومن أجل السودان . حذيفه عبدالله الناطق الرسمي الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

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