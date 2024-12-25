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استشهاد وإصابة 15 في هجوم للمليشيا بالمسيرات الانتحارية على معسكر المعاقيل شمال شندي

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هبة علي 0 تبليغ

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اسقاط طائرة مسيرة اثيوبية الفشقه

شنت مليشيا الدعم السريع، هجوما بالمسيرات الانتحارية، فجر اليوم الأربعاء، على معسكر المعاقيل للتدريب التابع للفرقة الثالثة مشاة جنوب مدينة شندي.
وأبلغ مصدر عسكري (السوداني) أن هجوم المليشيا على معسكر المعاقيل تم بـ(11) مسيرة انتحارية أسقطت الدفاعات الأرضية منها 10 مسيرات، بينما أصابت مسيرة واحدة عنبراً للجنود، مما أدى إلى استشهاد 10 جنود بينهم 5 مستنفرين، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

صحيفة السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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