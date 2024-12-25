شنت مليشيا الدعم السريع، هجوما بالمسيرات الانتحارية، فجر اليوم الأربعاء، على معسكر المعاقيل للتدريب التابع للفرقة الثالثة مشاة جنوب مدينة شندي.

وأبلغ مصدر عسكري (السوداني) أن هجوم المليشيا على معسكر المعاقيل تم بـ(11) مسيرة انتحارية أسقطت الدفاعات الأرضية منها 10 مسيرات، بينما أصابت مسيرة واحدة عنبراً للجنود، مما أدى إلى استشهاد 10 جنود بينهم 5 مستنفرين، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد وإصابة 15 في هجوم للمليشيا بالمسيرات الانتحارية على معسكر المعاقيل شمال شندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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