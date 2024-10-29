أنطونيو جوتيريش: في الوقت الحالي، لا تتوفر الظروف اللازمة للنشر الناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنه في الوقت الحالي، لا تتوفر الظروف اللازمة للنشر الناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان.
أنطونيو جوتيريش: مجلس الأمن يدعم حماية المدنيين بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامات الطرفين في إعلان جدة
الشرق للأخبار – السودان
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