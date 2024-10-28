القضارف.. تركيب محارق طبية بعدد من مستشفيات الولاية

اطلع والي القضارف بالإنابة د/ أحمد الأمين آدم على الترتيبات الخاصة بتركيب محارق طبية في كل من مستشفى القضارف التعليمي والنساء والتوليد والتي يتم تمويلها من منظمة الصحة العالمية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه الأحد بممثل المنظمة والإدارات ذات الصلة بالوزارة مطمئناً على إكتمال التجهيزات الهندسية بالموقعين وشدد الوالي بالإنابة على أهمية التقيد بالمواصفات الفنية للمشروع وتسريع الإجراءات الأخرى المتعلقة بتدريب القوى العاملة تحقيقاً للاهداف المرجوة من قيامه فيما أشار الأستاذ أحمد آدم ممثل منظمة الصحة العالمية إلى وصول الفريق الفني للشركة الموردة للمحارق لمدينة بورتسودان و سوف يصل إلى ولاية القضارف في غضون الأيام المقبلة للإشراف الفني على تركيب المحارق وإتمام إجراءات التشغيل التجريبي وتدريب الكوادر العاملة مشيراً لأهمية المشروع في التخلص من النفايات الطبية الخطرة وتقليل آثارها الصحية على البيئة . سونا

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