شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر السوداني المثير للجدل “ميشو”: (أتمتع بأنوثة أكثر من حنان حسن وسأقود متحرك للدعامة مع صلاح سندالة فاقد الرجالة وحمدوك أب كريشة الغليت العيشة)

أثار التيكتوكر السوداني المثير للجدل “ميشو”, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد “ميشو”, على تعليقات بعض متابعيه الذين طالبوه بحمل السلاح والقتال مع المستفرين إلى جانب القوات المسلحة.

التيكتوكر المثير للجدل رد مؤكداً أنه لا يصلح للقتال في الصفوف الأمامية لأن الجياشة كلهم “غبش” ولا يملكون شعر مثل شعره.

https://www.facebook.com/reel/3438963462903042

لكنه أكد وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه قد يقود متحرك لقوات الدعم السريع, لأنها تضم بين صفوفها بعض اشباهه.

وسخر “ميشو”, من الناشط صلاح سندالة, مؤكداً أنه سيقوم بضمه للمتحرك الخاص به بعد أن وصفه بعديم الرجالة, وأضاف لمتحركه رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك, قائلاً: (معانا حمدوك أب كريشة الغليت العيشة).

كما سخر أيضاً من القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير الأستاذة حنان حسن, وقال: (عندي أنوثة أكتر من حنان أم نخرة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)