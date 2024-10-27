توقيع عقد بين التأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض ومستشفى العيون كوستي لخدمة مرضى العيون

وقع التأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض، ممثلاً بمديره دكتور أيمن أحمد محمد الجزولي، عقداً مع مستشفى العيون كوستي، ممثلاً بمديرته دكتورة إيناس السيد، لتقديم خدمات الفحوصات والعمليات الجراحية لمرضى العيون بالمستشفى تحت مظلة التأمين الصحي. يهدف العقد إلى توفير الفحوصات الدورية والكشف المبكر، وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي ضمن خططهما لتعزيز جودة الرعاية الصحية المتاحة، وتوسيع التوعية المجتمعية حول أهمية التشخيص المبكر لأمراض العيون، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المرضى. سونا

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