كيف تم تجاوز قرار لجنة الفريق البرهان بإعادة الأمين العام لديوان الضرائب؟!

أقدم مجلس الوزراء علي خطوة تؤكد أن الشعب السوداني يحارب في جبهتين .. الجبهة الأولي الحرب ضد مليشيات وكلاب صيد مليشيا التمرد السريع .. والجبهة الثانية جبهة مليشيات لوبي المصالح والمجموعات الخاصة داخل دولاب الحكومة والخدمة المدنية ..

• قبل أيام شكل الفريق البرهان لجنة للنظر في الأسباب غير الموضوعية التي أدت لإعفاء الأمين العام لديوان الضرائب ..

• اللجنة المختصة أوصت بإعادة الرجل إلي منصبه ..

• لأسباب غير معلومة تم تعطيل ودفن قرار اللجنة ..

• ظهر إعلان غريب في تلفزيون السودان يعلن عن فتح فرص التقديم لشغل وظيفة الأمين العام لديوان الضرائب بالسودان وفق شروط أدناها أن يكون المتقدم حاصلاً علي درجة البكالاريوس !!

• والجهة التي أذاعت هذا الإعلان الغريب تعلم أولا تعلم أن ديوان الضرائب الذي يضم 9ألف موظف من بينهم 2000 من حملة الماجستير و800 من حملة الدكتوراة و10 يحملون درجة البروفيسور من بينهم الأمين العام للديوان والذي أقالته مراكز النفوذ ودوائر المصالح الخاصة ..

• هذا أمر غريب ويشكل إستسهالاً للوظائف العليا في الخدمة المدنية وهو تطور خطير جداً يسلتزم الوقوف أمامه بكل صلابة ..

• من يقف وراء هذا الإعلان الغريب ؟!

• وكيف تم تجاوز قرار لجنة الفريق البرهان بإعادة الأمين العام لديوان الضرائب؟!

• سنعود للمتابعة .. وحتي ذلك الحين لماذا لا يعلن مجلس الوزراء فتح باب التقديم لوظيفة المحافظ لبنك السودان .. ووظيفة رئيس مجلس الوزراء المكلف فهما قطعاً يحتاجان لتعديل لن يتم عبر تقارير الأداء ولا الإعفاء المباشر من الفريق البرهان ..

• وتلك قصةٌ أخري ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد