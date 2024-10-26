الدعم السريع قال مؤتمر الجزيرة بإننا نطلق نداء استغاثة عاجلة للتدخل الفوري لإنقاذ حياة المدنيين في شمال وشرق الجزيرة لتعرض تلك المناطق لهجمات عنيفة وواسعة النطاق من قبل مليشيا الدعم السريع. – ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية الإنسانية للتدخل الفوري لإجلاء المصابين وتوفير ممرات آمنة وتأمين وصولهم إلى مراكز الرعاية الصحية. – نطالب بوجود فرق إنسانية عاجلة لإجلاء المدنيين وتقديم الدعم الطبي والغذائي العاجل بما يضمن حمايتهم. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر الجزيرة: ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية الإنسانية للتدخل الفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.