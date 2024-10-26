الصحفية عائشة الماجدي: (غايتو يا جيش لو ما جبتوا لينا حق أبونا من عمر شارون المجرم دا يبقي الترابة في خشمنا)

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أفردت وسائل الإعلام السودانية مساحات واسعة لمقطع الفيديو الذي أظهر أحد أفراد الدعم السريع, وهو يقوم بشد شيخ كبير من لحيته, في مشهد أغضب الآلاف.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اهتم مشاهير السوشيال ميديا بالمقطع وطالبوا الجيش بالتدخل العاجل من أجل أخذ الثار لشهداء قرية “السريحة” والشيخ الكبير.
وكتبت الصحفية الشهيرة عائشة الماجدي, على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة طالبت فيها الجيش برد حق الشيخ المهندس الطيب الطاهر.
وكتبت الماجدي, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (غايتو يا جيش لو ما جبتوا لينا حق أبونا من عمر شارون المجرم دا يبقي الترابة في خشمنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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