بالصورة.. إبنة الشيخ الذي قام “شارون” الدعم السريع بشده من لحيته تكتب تدوينة مؤثرة وتترجى جمهور مواقع التواصل: (يشهد الله أسوأ ليلة مرت بها عائلتنا وعند الله تجتمع الخصوم)

نشر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تغريدة لفتاة سودانية تدعى رانيا الطيب, قيل أنها إبنة الشيخ الذي قام أحد أفراد الدعم السريع بشده من لحيته في مشهد أثار غضب المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت إبنة الشيخ المهندس الطيب الطاهر, تدوينة مؤثرة عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “داليا”, في تدوينتها التي نشرت معها صورة والدها وحظيت بتعاطف كبير: (الفيديو المنتشر للراجل الكبير دا بابا.. ود الحال الخليناهو عليهو).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (يشهد الله أسوأ ليلة مرت بها عائلتنا.. بابا أخواني وأهلنا كلهم في السريحة).

وترجت إبنة الشيخ في ختام تدوينتها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بالكف عن نشر المقطع لأنهم تعرضوا للأذى بسببه, على حد تعبيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)