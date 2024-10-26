بالصورة.. الكشف عن معلومات هامة بخصوص فرد الدعم السريع الذي قام بشد شيخ كبير بالجزيرة من لحيته: (اسمه شارون وكان مسجون بسبب انتحاله شخصية ضابط بالقوات المسلحة)

أثار فرد بقوات الدعم السريع موجة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يشد شيخ كبير من لحيته في مشهد يدل على إجرامه وفقدانه للأخلاق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تمكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, من جمع معلومات هامة عن فرد الدعم السريع المغضبوب عليه.

وتشير المعلومات إلى أن “الدعامي”, الذي تم وصفه بالمجرم أسمه “عمر سيد محمد احمد”, ولقبه الذي اشتهر به “شارون”.

ووفقاً للمعلومات التي تحصل عليها محرر موقع النيلين, من نشطاء بارزين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن “شارون” كان قد حكم عليه بالسجن في العام ٢٠٢١م ، عندما قبض عليه ينتحل شخصية ضابط برتبة نقيب ويحمل استمارة مزورة ويتردد على جامعة “الرازي” بالخرطوم.

وهرب المجرم من سجن “الهدى” بعد الحرب عندما اقتحمت المليشيات السجون واطلقت سراح المجرمين المدانين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)