رقم قياسي في إصدارات جواز السفر الأميركي

حطمت وزارة الخارجية الأميركية للعام الثالث على التوالي، الأرقام القياسية السنوية في إصدار جوازات السفر الأميركية خلال العام المالي المنصرم.

وكشف وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن “الوزارة أصدرت ما يقرب من 24.5 مليون كتاب وبطاقة جواز سفر، أي أكثر بنصف مليون من إجمالي العام الماضي”.

وأكد أن “الوزارة تعمل على جعل عملية تقديم طلبات جوازات السفر، أكثر كفاءة وراحة”.

وأشار بلينكن إلى أن “المدة التي تتطلبها عملية إصدار الجوازات، أصبحت بين أربعة وستة أسابيع”.

وأوضح أن “أكثر من مليون أميركي تقدموا بطلبات لتجديد جوازات سفرهم من خلال نظام تجديد جوازات السفر عبر الإنترنت (OPR) الذي أطلق في سبتمبر الماضي، ويسمح للمتقدمين بتجديد جوازات سفرهم بأمان، ودون مغادرة منازلهم أو وضع أي شيء في البريد، وهو تحديث رئيسي للخدمات الحكومية”.

وأكد الوزير الأميركي أن “وزارته تتطلع إلى افتتاح ستة مرافق جديدة لجوازات السفر في يوتا وفلوريدا وكانساس وتكساس وأوهايو وكارولاينا الشمالية، مما يقلل من وقت السفر للأميركيين الذين يحتاجون إلى مواعيد جوازات السفر، وغيرها من الخدمات الأساسية، ويجعل السفر الدولي أكثر سهولة بالنسبة للشعب الأميركي”.

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