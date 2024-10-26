الجيش الإيراني يقول إن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت في “أضرار محدودة”. التلفزيون الرسمي بث بيان القوات المسلحة الإيرانية، السبت، دون أن يعرض أي صور للأضرار المذكورة. الجيش الإيراني قال إن دفاعاته الجوية “قلصت” من الأضرار التي سببتها الضربات، دون تقديم تفاصيل إضافية. الدفاع الجوي أعلن تصديه لهجمات إسرائيلية على نقاط في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، مشيرا إلى وقوع “أضرار محدودة” في بعض المواقع، يجري التحقيق بشأنها، حسبما أوردت وكالة “مهر”. وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، التي تعتبر لسان حال الحرس الثوري الإيراني، نقلت عن مصادر حكومية لم تكشف عنها، قولها إنه “لا شك” في أن إسرائيل ستحصل على “رد مناسب” على ضرباتها على طهران اليوم السبت. المصدر أكد أن طهران “تحتفظ بحقها في الرد على أي هجوم ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا مناسبا على أي عمل”. الجيش الإسرائيلي كان أعلن انتهاء هجوم دقيق نفذه ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام. الحرة

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