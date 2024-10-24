أثارت مطربة سودانية مغمورة غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها المثير في حفل غنائي قامت بإحيائه. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أصدرت المطربة أصوات أثناء الغناء وصفها المتابعون بالمثيرة والفاضحة. وفسر البعض أصوات الفنانة بأنها إيحاءات, خصوصاً بعد ظهور صرخات الشاب الحاضرون للحفل المثير للجدل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد انقسمت التعليقات ما بين السخرية والغضب, حيث كتب معلق ساخر: (تاني القونات ديل إلا نسمعهم بسماعات), وكتب آخر غاضب: (يا الشعب السوداني بعد الحرب عندنا حملات عام في القونات رايكم شنو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط صرخات الشباب الحاضرين.. فنانة سودانية تصدر إيحاءات مثيرة وفاضحة خلال حفل غنائي وساخرون: (تاني القونات ديل إلا نسمعهم بسماعات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.