السودان والصين يبحثان التعاون في مجالات الثقافة والإعلام

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بحث وزير الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبد القادر مع القائم بأعمال سفارة الصين بالسودان، السفير تشاينغ شيانغ ، مجالات التعاون والتواصل بين السودان والصين في ملفات الثقافة والإعلام وسبل تفعليها وتعميقها .
وقال السفير تشاينغ شيانغ في تصريحات صحفية بمنصة الناطق الرسمي ببورتسودان الاربعاء، أن اللقاء يأتي في إطار السعي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة لا سيما ملفات الثقافة والإعلام .
واضاف القائم بالاعمال ان هذا العام يصادف الذكرى ٧٥ لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى ال٦٥ لإقامة العلاقات السودانية الصينية ، معربا عن اعتزاز بلاده بهذه الذكرى داعيا الى الاحتفاء المشترك بها ، معبرا عن أمله في أن ترتقي هذه العلاقات المتميزة بشكل مستمر .
وزاد ان اللقاء تطرق إلى زيارة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الصين على رأس وفد حكومي رفيع للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي في سبتمبر المنصرم ، واصفا المشاركة بالناجحة ، مبينا العمل حاليا على تنفيذ المخرجات .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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