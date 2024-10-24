مدير مستشفى الشرطة بدنقلا يتفقد جرحى ومصابى معركة الكرامة بالمستشفى العسكرى بدنقلا

تفقد اللواء شرطة (طبيب) عامر صادق محمود مدير مستشفي الشرطة دنقلا جرحى العمليات بمستشفي دنقلا العسكري حيث إطمأن سيادته على أحوال جرحى ومصابى معركة الكرامة ووقف على أوضاعهم الصحية من حيث تلقيهم العناية والرعاية الطبية اللازمة وأشاد سيادته بإدارة المستشفى العسكري وجهودها في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لكل جرحى ومصابى معركة الكرامة وأكد فى ذات السياق على أهمية عمليات التنسيق والتعاون الكامل بين مستشفى الشرطة والمستشفى العسكرى فى كافة المجالات حتى تتكامل الجهود وتتبادل الأدوار فى تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لمنسوبى القوات النظامية وعموم المواطنين بصورة مرضية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنه وخلال الزيارة قام مدير مستشفى الشرطة بتقديم دعم عينى للمستشفى العسكري شمل كمية من الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية الخاصة بغيار الجروح والمحاليل الوريدية ومعقمات الجروح إسهاما فى علاج مصابى وجرحى معركة الكرامة ..

المكتب الصحفي للشرطة