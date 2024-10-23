يواصل فريق عمل فيلم “المستريحة”، الذي تقوم ببطولته النجمة ليلى علوي ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، تصوير عدد من المشاهد في القاهرة وعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.
وأعلن المخرج عمرو صلاح أنه تم الانتهاء من تصوير 90% من مشاهد الفيلم، وذلك في إطار التحضير لطرحه قريبًا.
وأوضح المخرج عمرو صلاح أنه يتبقى أيام قليلة على انتهاء التصوير بالكامل، ليبدأ بعدها مراحل المونتاج والمكساج.
كما أعرب عن سعادته بهذه التجربة، التي وصفها بأنها واحدة من أمتع التجارب التي عمل عليها.
يضم فيلم “المستريحة” مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر بيومي فؤاد وليلى علوي .. فيلم “المستريحة” ينهي 90% من مشاهد التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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