تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو مؤثر تم تصويره من حفل تخرج إحدى الجامعات السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقامته الجامعة لطلابها المتخرجين بالعاصمة المصرية القاهرة, كانت نجمته إبنة أحد شهداء معركة سلاح المهندسين. إبنة الشهيد عبد العزيز أحمد “يثرب”, انهارت في البكاء وأدمت قلوب الحاضرين والمتابعين الحفل وذلك لحظة تقديم فقرتها من مذيع الحفل الأستاذ الواثق جار العلم, الذي قدمها للحاضرين بطريقة مؤثرة مؤكداً لها أنها فخر لهم جميعاً. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اختارت الخريجة “يثرب”, صوت الرصاص شعار لتقديمها, في إشارة لحزنها على رحيل والدها في معارك سلاح المهندسين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في لحظات مؤثرة وعلى أصوات الرصاص.. إبنة شهيد سلاح المهندسين تنهار في البكاء لحظة تخرجها من الجامعة وتدمي قلوب الحاضرين والمتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.