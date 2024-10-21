شاهد بالفيديو.. في مفاجأة كبيرة.. أفراد من الدعم السريع يلقون القبض على سفيان بريمة بعد غيابه الملحوظ ويحاصرونه بأسئلة ساخنة والنقيب المتمرد يرد: (انسحبت بعد دخول الجيش الجزيرة)

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, للنقيب المتمرد سفيان محمد زين بريمة “الترند”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع النقيب المتمرد على الجيش, وهو محاصر داخل أحد المنازل بأفراد من قوات الدعم السريع.

وتعرض سفيان, لاستجواب من أفراد الدعم السريع, أثناء تناوله الطعام معهم, وتم سؤاله عن غيابه الملحوظ مؤكداً أنه انسحب من “تمبول”, بولاية الجزيرة, بعد أن اقتحمها الجيش.

وبرر النقيب المتمرد انسحابه, بسبب عدم وجود قوات ولا أفراد حراسة معه, كما أكد أنه وصل للجزيرة بسيارة “أفانتي منفوخة”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد صرح أحدهم خلال التصوير بأنهم قاموا بالقاء القبض على النقيب سفيان محمد زين بريمة.

وتأتي مخاوف الدعم السريع, من النقيب سفيان بريمة, بعد يوم واحد من تسليم القائد الميداني للدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل, نفسه وقواته بأسلحتهم للجيش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)