تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الاهتمام. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول حسناء سودانية وهي تتمايل في الرقص وتستعرض جمالها. وقامت الحسناء بإطلاق شعرها أثناء الرقص على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف (الكمونة), وسط تعليقات غزل من متداولي المقطع الذين كتبوا: (حاجات تفتح النفس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تستعرض جمالها وتطلق شعرها وهي تتمايل في الرقص على أنغام “كمونة” إيمان الشريف والجمهور يتغزل: (حاجات تفتح النفس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.