سجل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, زيارة للجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد زار “البرهان” مقر انعقاد الجمعية العمومية للإتحاد السوداني لكرة القدم بمدينة بورتسودان. واستقبل الرياضيين قائد الجيش لحظة دخوله القاعة بهتافات داوية: (جيش واحد شعب واحد) مؤكدين دعمهم للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأظهرت صورة رصدها محرر موقع النيلين, تلويح رئيس الإتحاد الدكتور معتصم جعفر, بيده بإشارة قائد الجيش الشهيرة “الزردية”. وقال د.معتصم جعفر، إن رئيس المجلس السيادي أكد وقوف الدولة والشعب السوداني خلف المنتخب القومي لكرة القدم والذي رفع إسم السودان عالياً من خلال الانتصارات التي حققها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “البرهان” يقتحم الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم السوداني..رئيس الإتحاد يستقبله بإشارته الشهيرة “الزردية” والرياضيون يهتفون: (جيش واحد شعب واحد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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