شاهد بالصورة.. بعد هروبهما من معسكر فريق الأشانتي الغاني.. الثنائي السوداني المختفي يظهر لأول مرة في ضيافة أحد الرياضيين السودانيين بأمريكا

أثار خبر هروب لاعبين سودانيين, من معسكر فريقهم الأشانتي كوتوكو الغاني, قبل نحو أكثر من أسبوع ضجة إعلامية كبيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الثنائي عبد الكريم عبد الرحمن, وزميله عصمت عبد الحميد, قد غادرا معسكر فريق الأشانتي الغاني الذي يلعبان ضمن صفوفه.

وكان الثنائي قد سافر مع فريقه في جولة للولايات المتحدة الأمريكية, ليقرران من هناك الهروب من الفندق الذي كانت تحل به بعثة الفريق الغاني.

وتفاجأت بعثة الأشانتي, بغياب الثنائي السوداني, لتصدر بياناً في وقتها أعربت فيه عن قلقها الكبير من اختفاء اللاعبين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ظهر عبد الكريم, وزميله عصمت, في صورة متداولة وهما في ضيافة قطب المريخ محمد ميرغني, الذي يقيم بإحدى الولايات الأمريكية, وفقاً لما ذكر ناشرو الصورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)