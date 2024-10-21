المتحدث باسم الدعم السريع: رصدنا كافة تحركات أبو عاقلة كيكل مع بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني

قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي في بيان تعليقاً على انضمام أبو عاقلة كيكل للجيش: – رصدنا كافة تحركات أبو عاقلة كيكل مع بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني – ⁠”كيكل” تم شراؤه في صفقة قادها شقيقه عبر سلسلة اجتماعات في القضارف وبورتسودان وسلم نفسه للجيش مقابل عمل عسكري واستخباراتي مرتجى – تسليم كيكل نفسه للجيش حدث عابر لن يغير الواقع وكل من يختار معسكر الخيانة فليذهب غير مأسوف عليه فهناك آخرون يسدون قرص الشمس. الجزيرة – السودان

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