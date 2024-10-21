لأجل ترامب.. ماسك يتعهد بتقديم مليون دولار يومياً

تعهد الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يومياً حتى انتخابات 5 نوفمبر لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.

مليون دولار

وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها: «التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني». ولم يهدر ماسك أي وقت، حيث منح شيكاً بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري. وكان الفائز رجلاً يُدعى جون دريهر، وفقاً لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية.

الانتخابات الأخيرة.

وقال ماسك وهو يسلم الشيك للفائز: «بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة». والمال هو أحدث مثال على استخدام ماسك لثروته غير العادية للتأثير في السباق الرئاسي الذي يشهد تنافساً شديداً بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وقال السبت، خلال فعالية هاريسبرغ، إنه إذا فازت هاريس فستكون «الانتخابات الأخيرة»، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود بعد ذلك. وأضاف أن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما ترامب تثبتان أنه يسبب إزعاجاً للبعض وسيغير الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس، وقال إن هذا هو السبب في عدم تعرض هاريس لأي محاولة اغتيال.مؤيداً صريحاً لترامب.

وفي وقت سابق، قدم ماسك الذي صنفته مجلة فوربس بأنه أغنى شخص في العالم، حتى الآن ما لا يقل عن 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الداعمة لحملة ترامب، وفقاً لإفصاحات اتحادية، مما يجعل اللجنة جزءاً أساسياً من مساعي ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وأصبح ماسك هذا العام مؤيداً صريحاً لترامب. من جهته، قال ترامب إنه إذا تم انتخابه فسوف يعين ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية.

صحيفة الخليج