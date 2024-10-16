بنكك في إطار مساعيها المستمرة في خدمة المواطنين، تعلن سفارة جمهورية السودان في القاهرة عن وجود موظفين من «بنك الخرطوم» لتنشيط تطبيق «بنكك» وتحديث بيانات العملاء، وحل جميـــع المشكلات التي تواجه هذا التطبيق فقط وذلك يوم السبت من كل أسبوع في مقر السفارة بالدقي، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة جمهورية السودان في القاهرة تعلن عن وجود موظفين من «بنك الخرطوم» لتنشيط تطبيق «بنكك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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