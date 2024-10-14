كتب الصحفي السوداني الشهير عثمان ميرغني, تدوينة مثيرة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الصحفي تدوينته بعد موقف جمعه بشاب سوداني بإحدى محطات المترو بالعاصمة المصرية القاهرة التي يتواجد فيها.
ميرغني كتب في تدوينته التي لاقت إعجاب الآلاف من متابعي حسابه: (قبيل في المترو.. وجدت نفسي بجوار شاب سوداني..بادرني بسؤال ( متين ممكن نعمل مترو زي دا في السودان ؟).
وتابع الصحفي المعروف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (قلت له سنبدأ من حيث انتهى الآخرون..باذن الله.. جميل أن يسأل كل سوداني.. متى نستطيع أن نحقق ما أنجزته الأمم المتحضرة.. دا في حد ذاته بداية تعافي.).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (متين ممكن نعمل مترو زي دا في السودان؟) الصحفي عثمان ميرغني يجيب على شاب سوداني قابله بإحدى محطات المترو بالقاهرة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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