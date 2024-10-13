وزيرا الري السوداني والمصري: استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل

نهر النيل أكد وزير الري السوداني ضو البيت عبد الرحمن ونظيره المصري هاني سويلم في لقاء بالقاهرة: – على استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل بمصر والسودان بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر – ⁠التوافق في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه نهر النيل وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين. الجزيرة – السودان

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