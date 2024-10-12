الهلال يعود لمطاردة فينيسيوس جونيور

يجهز الهلال السعودي لصفقة خيالية، من أجل التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، يواصل الهلال حلمه بالتوقيع مع فينيسيوس جونيور رغم ارتفاع القيمة السوقية للنجم البرازيلي إلى 200 مليون يورو، ليكون الأغلى في العالم إلى جانب إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن فينيسيوس كان هدفا للدوري السعودي في الصيف الماضي، وحدثت تحركات بالفعل لكنها لم تسفر عن أي نتيجة.

وأوضحت أن الهلال ينوي مطاردة فينيسيوس مجددا ومحاولة ضمه في صيف 2025، وستبدأ التحركات في الأيام الأولى من العام الجديد.

وذكرت أن ريال مدريد هادئ تماما بفضل الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس الذي يبلغ مليار يورو، إضافة إلى الولاء والالتزام الذي يظهرهما النجم البرازيلي دائما في عمله اليومي.

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