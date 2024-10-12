#السودان يتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد #الامارات ويخاطب مجددا مجلس الامن.

مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة السفير #الحارث ادريس سلم المجلس امس رسالة جديدة ابلغهم من خلالها ان الإمارات تقوم #بعلاج مقاتلي المل_يش_يا الذين أصيبوا في المعارك في مستشفى #زايد العسكري #بأبوظبي وارفق صورا لعدد منهم وهم يتلقون العلاج في ذلك المشفى.

رسالة السودان لمجلس الامن تضمنت تفاصيل وصور #صناديق ذخ_يرة المدفعية الثقيلة التي تحمل إسم الإمارات التي استولت عليها #القوات_المسلحة عقب معارك #جبل #موية، إضافة إلي شاحنات لنقل الأس_لح*ة والذ*خ_ائر لل_مل*يشيا، تحمل أرقام وبطاقات ترخيص #دبي، فضلا عن #أدوية ومستلزمات #طبية إماراتية حديثة الصنع كانت بحوزة الم-لي*شيا

وبينت ان هذه المضبوطات في حوزة القوات المسلحة ويمكن ان تخضع للفحص من #خبراء الأمم المتحدة.

الرسالة طالبت #مجلس_الأمن باتخاذ موقف #حازم وواضح من الأنشطة #العدوانية المتواصلة للأمارات ضد السودان ووقوفها وراء ما يتعرض له المدنيون من #فظائع وحشية، وذلك بإدانة مسلكها بأشد العبارات وتحميلها المسؤولية الكاملة بموجب #القانون الدولي عن عدوانها علي السودان.