ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية صباح الثلاثاء, بمقطع فيديو أثار حزن الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع بطله شهيد القوات المسلحة السودانية “عمران كودي”, الذي استشهد خلال الاشتباكات الأخيرة بين الجيش والدعم السريع. وظهر الشهيد عمران, في المقطع وهو يبعث بتحاياه لأسرته الكبيرة, حيث قام بتحيتهم فردا فردا من والده ووالدته حتى الأطفال الصغار بالأسرة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن رسالة الشهيد كانت تحمل بداخلها وداع لأسرته. وقد نعى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد عمران كودي, بعبارات مؤثرة خلال تعليقاتهم, حيث تداول عدد من النشطاء المقطع وكتبوا عليه: (يشهد الله أنت أكرم منا جميعاً). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أحد جنود القوات المسلحة يودع أفراد أسرته فردا فردا قبل ساعات من استشاهده والجمهور ينعيه بتعليقات مؤثرة: (يشهد الله أنت أكرم منا جميعاً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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