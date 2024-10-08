تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من احتفال لفنان سوداني, بعيد ميلاده وسط أصدقائه ومعارفه. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اشعل الفنان الشاب حبيب الله, مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفالات الكبيرة التي أقامها له أصدقائه بمناسبة عيد ميلاده. حيث احتفل به أصدقائه في بعض المطاعم وصالات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, إضافة لاحتفالية مصغرة بمنزله وسط الأسرة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حصل الفنان حبيب الله, على هدايا ثمينة من أصدقائه إضافة لتورتات عليها صورته, وسط سخرية الجمهور الذي كتب معلقاً: (هسا دا عيد ميلاد ولا عرس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يحتفل بعيد ميلاده في أكثر من حفل بالقاهرة ويحصل على هدايا ثمينة باهظة الثمن وساخرون: (هسا دا عيد ميلاد ولا عرس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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