الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على القوني حمدان شقيق حميدتي لـ”قيادته جهود تسليح قوات الدعم السريع” وإدامة الحرب في السودان الشرق_السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على القوني حمدان شقيق حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.