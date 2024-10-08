التربية والتعليم تفتح باب التقديم لأعمال كنترول الشهادة الثانوية للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم للمعلمين لأعمال كنترول امتحانات الشهادة الثانوية المزمع انطلاقها في الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأعلن مدير إدارة الامتحانات، عماد الدين عبد القادر، تجهيز استمارة التقديم لأعمال كنترول الشهادة الثانوية للمعلمين، وقال إنه نسبةً لظروف الحرب وصعوبة التقديم للمعلمين، فقد تقرّر تصميم الاستمارة بصيغة “بي دي اف” وتوزيعها “أون لاين” عبر الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لتمكين أكبر قدر من المعلمين ليقدموا للعمل بالكنترول.

وأوضح عماد أن المعلمين بمختلف الولايات يمكنهم طباعة الاستمارة وملئها لإرسالها إلى إدارة الامتحانات بعطبرة، على أن ترفق معها صورة فوتوغرافية شخصية للمتقدم، وأكد أنه سيتم تحديد مناديب بالولايات لتجميع الاستمارات وإحضارها للإدارة بعطبرة تسهيلاً للمعلمين المتقدمين لأعمال الكنترول، ونوه إلى أنّ آخر موعد للتقديم الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وأعلنت وزارة التّربية والتّعليم العام السودانية، عن اعتماد يوم السّبت الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، موعداً لبداية انطلاقة امتحانات الشّهادة الثانوية السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م.

صحيفة السوداني