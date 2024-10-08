رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية التركية

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان عمق العلاقات السودانية التركية. مشيداً بما ظلت تقدمه تركيا من مساعدات للشعب السوداني.

وأوضح سيادته، لدى لقائه بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا بالسودان السفير فاتح يلدز ، أن تركيا ستظل شريكاً إستراتيجياً للسودان.

وقال وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين في تصريح صحفي أن السفير التركي نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

مؤكداً إستمرار بلاده في الوقوف بجانب السودان ودعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات الماثلة مبيناً أن اللقاء تناول عدد من الملفات الإقتصادية وضروة دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والتعدين والنفط والطاقة والتعليم والصحة.

من جانبه، وصف السفير التركي لقاءه مع رئيس المجلس السيادي بالمثمر والمفيد مشيرا إلى اللقاء الذي جمع الرئيسان البرهان وأردوغان في نيويورك خلال إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اللقاء الذي تطرقا فيه لمسار علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأضاف السفير التركي أنه جدد إلتزام تركيا بدعم سيادة السودان وسلامة أراضيه .

مبيناً أن اللقاء تناول أيضا دعم مجالات التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتعدين والصحة والتعليم. وأشار السفير التركي إلى إستمرار المساعدات الإنسانية التركية للشعب السوداني.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي