مجلس الوزراء السوداني يصدر توجيهات صارمة للوزراء الإتحاديين وكبار الموظفين بالدولة ورؤوساء الإتحادات والنقابات المهنية بعدم التواصل مع السفراء الأجانب المعتمدين لدي السودان والمنظمات والنقابات الأجنبية والسودانية المقيمة خارج البلاد إلا بعد إخطار وأخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية السودانية .. • وشمل ذات التوجيه القيادات والإدارات الأهلية بالسودان بعدم التواصل مع أي سفير أو رئيس أو مدير منظمة أجنبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزير ديوان الحكم الإتحادي .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزاء: عدم التواصل مع السفراء الأجانب المعتمدين لدي السودان والمنظمات والنقابات الأجنبية والسودانية المقيمة خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.