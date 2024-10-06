إبراهيم جابر يطلع وفد مؤسسة فوك بو الأمريكية علي إنتهاكات المليشيا المتمردة بحق المدنيين والمؤسسات الحيوية بالبلاد

إستعرض عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار ابراهيم جابر الفظائع والإنتهاكات التى إرتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق الشعب السوداني

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه ممثلي مؤسسة (فوك بو الأمريكية ) مستر قافين أندرو ومستر كريستوفر شارلس وذلك بحضور وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم.

كما أشار سيادته الى أن المليشيا دمرت العديد من النظم الحيوية بالبلاد خاصة المؤسسات الصحية والمنشآت الكهربائية و اعترضت وصول المساعدات الإنسانية الى بعض ولايات السودان التى تسيطر عليها.

واحاط عضو السيادي ممثلي الموسسة الأمريكية بجميع المنافذ والخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية لإيصال المساعدات الإنسانية وما قدمته من تسهيلات عبر المعابر المختلفة، كما اوضح سيادته حجم المساعدات التي منحتها الحكومة الى المنظمات والجهات الداعمة فيما يلي التأشيرات والتصاريح المرورية لإيصال الخدمات الإنسانية للمتضررين من الحرب فى مختلف المناطق.

من جانبه اوضح وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم أن الوفد الأمريكي عبر عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية للمساعدة فى إيصال المساعدات الإنسانية. مشيرا الى ان الوفد أبدى تفهماً كبيراً لطبيعة الحرب فى السودان وواقع الحال فى المناطق التى تسيطر عليها القوات المسلحة وما يعيشه المواطنون من أزمات ومعاناة فى المناطق التى تسيطر عليها المليشيا.

وأضاف د. هيثم أن الوفد الأمريكي وعد بالاستمرار فى المناداة فى المنابر الدولية والمجامع الأمريكية والمنظمات من اجل دعم السودانيين وإحلال السلام فى السودان. مشيرا الى ان الوفد وعد بتفيذ العديد من المشاريع الحيوية المتعلقة بالإمداد ودعم النظام الصحي والمستشفيات وأن اعادة البناء والتأهيل سيبدأ العمل عليها قريبآ بالتعاون مع شركاء موسسة فوك بو .

سونا