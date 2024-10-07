سفير دولة عربية مقيم ببورتسودان يُزيل إعلامياً سودانياً ذائع الصيت من قروب واتساب يضم صحفيين وإعلاميين سودانيين .. • الإعلامي السوداني نشر في القروب المعني خبراً عن إنتصارات وتقدم الجيش السوداني في منطقة المقرن وقلب الخرطوم .. • السفير المعنِي هو الآدمن والمشرف المباشر علي عمليات الحذف والإضافة في القروب .. الكاتب/ عبد الماجد عبد الحميد

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