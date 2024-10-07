من المهم الان التفكير وبدء العمل بشكل مختلف عن مسار إنهاء الحرب السياسية ومعالجة حدة الانقسام الحاد عبر مشروع سياسي يعالج كافة مسببات الحرب في حاضر ومستقبل بلادنا ويضع لها حد نهائي وبشكل مختلف، غض النظر عن مجريات المعارك في الميدان ومسبباتها ، ولكن الحقيقة تقول أن الحرب ظلت مشتعلة في بلادنا منذ تمرد 1955م في توريت ونتاج مطالب واختلالات مختلفة، فالنخبة السياسية عليها أن تستفيد من كل هذا الإرث لتعمل بتجرد وأكثر عمقاً هذه المرة للوصول لتسوية شاملة ، وهذا هو الطريق السليم.

كذلك أفرزت الحرب الحالية وضع اجتماعي معقد وخطير للغاية ، نكاد لا نتصور كيفية التعايش بيننا مجددا كمواطنين في احياء وقرى واحدة بعد نهاية الحرب كما كنا من قبل، هذا مجهود جبار وطريق طويل يجب أن نبدا العمل فيه بشكل جدي ومختلف من الان، وهو واجب وضروري إذا نحن متفقين لبناء دولة قومية جديدة ومجتمعات ناهضة بعد الحروب والجراح.