خلافات مالية.. كشف غموض مقتل طالب في القاهرة

القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف غموض مقتل طالب بسلاح أبيض بالقاهرة. إذ تبين أن خلافات مالية بين المجني عليه وطالب آخر وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى باستقبال طالب – مقيم بمنطقة السلام- مصاب بجرح طعنى، وتوفى فور وصوله إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة 3 أشخاص – مقيمين بذات المنطقة- قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر طالب- مقيم بالمنطقة- إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض “مطواة ” كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم، وبحوزته (الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز