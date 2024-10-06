قالت مساعد رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، إن سفارة السودان بالقاهرة، رفضت استخراج جواز سفر لها لوجود اسمها في لائحة اتهام، كما رفضت منح جوازات السفر لأبناء صديق الصادق المهدي لذات السبب.

وأشارت إلى أن السفارة رفضت أيضاً استخراج شهادة سكن لها، واعتقلت السلطات في بورتسودان المحامي عن المتهمين ومنع من معرفة حيثيات التحري.

وتابعت: نحن ليست لدينا جنسية أخرى ولا وضع لجوء رسمي، هذا انتهاك لحقوقنا في المواطنة المتساوية بصورة علنية وفاضحة. اليوم التالي

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السودان بالقاهرة تتخذ قرارًا قاسيًا تجاه مريم المهدي وأسرة صديق الصادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.