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الفنان الكبير نور الجيلاني يزور مدينة بحري برفقة المؤسسة التعاونية الوطنية ويرفع الروح المعنوية لمهندسي الكهرباء

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Hiba Ali 0 تبليغ

الفنان الكبير نور الجيلاني يزور مدينة بحري برفقة المؤسسة التعاونية الوطنية ويرفع الروح المعنوية لمهندسي الكهرباء
قام الفنان الكبير نور الجيلاني بزيارة مدينة بحري، حيث كان برفقة العميد ركن خالد محمد بشير سورج، مدير الإسناد العسكري بالمؤسسة التعاونية الوطنية. خلال الزيارة، قام الفنان بدندنة بعض أغانيه لمهندسي وفنيي الكهرباء الذين يسعون لإعادة الحياة إلى مدينة بحري

المؤسسة التعاونية الوطنية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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