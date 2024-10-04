انطلاق ورشة التخطيط الاستراتيجي في ظل الازمات والطواريء

كادقلي انطلقت يوم الخميس الموافق الثالث من شهر اكتوبر ببورتسودان الورشة التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي فى ظل الازمات والطواريء التى قدمها البروفيسور محمد حسين سليمان ابوصالح عبر الفيديو وبحضور مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادى ومشاركة مديرى الافرع بالولايات ومشاركة شركاء التمويل وذلك تمهيدا باعداد خطة استراتجية لمدة ثلاثة اعوام ٢٠٢٥ والى ٢٠٢٧م التى جاءت تحت شعار(تعافى. بناء. تطوير ). واكد الدكتور الفاضل كامل الدودو مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع جنوب كردفان عقب الورشة ان التأمين درج منذ فترة فى اعداد خطة استراتيجية للتأمين الصحي لثلاثة اعوام لتحقيق الرسالة والرؤيا وتحليل المعلومات لمعرفةنقاط الضعف وتعزيزها منبها بان خطة العام ٢٠٢٤ م على مشارف نهاياتها الا ان الجهود تبزل لاعداد خطة واستراتجية محكمة التنفيذ تواكب المتغيرات لافتا الى ان الصندوق القومي للتأمين الصحي وضع خطة الطواريء حتى بدأ فى التعافى تدريجيا بالولاية والمحافظات. وأعلن بان الفرع بصدد قيام ورشة تدريبية حول تحليل الوضع الراهن والتأثير على الأزمة والخطوات التى اتبعت والتحديات التي تواجه التأمين في الامداد الدوائي والتمويل مناشدا المؤسسات والشركاء بالمشاركة فى اعداد الخطة. فيما اكدت سستر بتول سليمان الدود المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية على أهمية الخطة الاستراتيجية التى تسهم في تسهيل تقديم الخدمة للمواطن وقالت ان التأمين يمضي فى بخطى ثابتة رغم التحديات والظروف المحيطة بالبلاد واضافت ان استمرارية الخدمة مرتبطة بالتمويل لمجابهة التغيرات الانية مؤكدة بان الخطة التشغيلية القادمة يجب ان تكون مبنية على معلومات حقيقية دقيقة لتقوية النظام الصحي مؤمنة على التوسع فى تقديم الخدمة بالمستشفيات والمراكز وتحسين بيئة العمل للكوادر الطبية والجودة لتحقيق تطلعات مواطني الولاية. سونا

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