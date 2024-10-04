وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت في طائرة إيرانية

بيروت - لبنان

وصل وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني منذ اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وتكثيف غاراتها على مناطق عدة في البلاد.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان: “وصلت في هذه الأثناء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة إيرانية تقل وزير الخارجية، عباس عراقجي”.

وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز، طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط بمطار رفيق الحريري في بيروت، بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وشهدت ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات مكثفة تواصلت حتى الصباح، كانت من الأعنف التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ كثف حملة قصفه الجوي على لبنان في 23 سبتمبر.

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