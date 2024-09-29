استمرار المواجهات المباشرة لليوم الرابع بين الجيش والمليشيا في الخرطوم

حرب السودان

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تركزت المعارك في منطقة المقرن. كما اندلعت مواجهات عنيفة في محيط سلاح المدرعات، مما أدى إلى تصاعد التوتر في الأحياء الجنوبية للمدينة.

تواصلت الاشتباكات في الخرطوم لليوم الرابع على التوالي، حيث سُمع دوي إطلاق نار نتيجة مواجهات عنيفة في منطقة المقرن، بالإضافة إلى شارع الغابة وسلاح الاستراتيجية ومنطقة السوق العربي. الأوضاع في العاصمة السودانية تزداد توتراً مع استمرار هذه الاشتباكات.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة حربية تابعة للجيش نفذت غارة جوية على مواقع قوات الدعم السريع في حي المعمورة، الواقع جنوب شرق الخرطوم. في الوقت نفسه، سُمع دوي المدفعية الثقيلة من قبل قوات الدعم السريع، التي استهدفت مواقع الجيش بشكل متقطع.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يستمر الصراع بين الطرفين في التأثير على حياة المدنيين في الخرطوم، مما يزيد من معاناة السكان ويعقد جهود السلام في البلاد.

في سياق متصل، نفذت الطائرات المسيرة التابعة للجيش السوداني غارات على مواقع قوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات. وقد رصدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق الصحافة وجبرة وجنوب الحزام، مما يشير إلى تصاعد حدة القتال في تلك المناطق.

قامت قوات الدعم السريع بقصف مواقع الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، حيث أطلقت عدة قذائف من منصاتها جنوبي الخرطوم، مما أدى إلى سماع انفجارات قوية في مناطق مثل حي العمارات والخرطوم 2.

تأتي هذه الاشتباكات في سياق تصعيد عسكري للجيش السوداني، الذي يواصل عملياته في عدة محاور. وقد شهدت المناطق العسكرية ومحيطها في الخرطوم معارك عنيفة، خاصة في الخرطوم بحري، حيث تركزت الاشتباكات في مناطق حلفاية الملوك وضاحية شمبات.

من ناحية أخرى، نفذ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في المنطقة الصناعية ببحري وكافوري شرقي الخرطوم بحري، حيث تواصل قوات الدعم السريع تمركزها منذ بداية النزاع في منتصف أبريل من العام الماضي.

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